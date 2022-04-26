Польша отказалась платить России за газ в рублях

Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить Москве за газ в рублях

Варшава не будет платить Москве за российский газ в рублях. Об отказе заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, пишет ТАСС.

Мы не будем платить Петр Наимский Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры

Он отметил, что власти рассматривают все возможности и риски, а также подчеркнул, что Польша к ним готова.

Не все можно быстро заместить

В беседе с «Лентой.ру» заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков заявил, что Варшава давно находится на реализации линии отказа от российского газа. По его словам, одним из рисков является то, что не все можно быстро заместить.

«Но они уже достаточно много сделали в этом направлении — это и газ из Норвегии, который они получают, и попытки его покупать у других стран, того же Евросоюза, например Нидерландов, а также сжиженный природный газ (СПГ) из Америки. С этой точки зрения такая линия у них уже находится в постоянном развитии, — сказал эксперт. — Другое дело, что, по общим оценкам, дополнительного газа из Соединенных Штатов в ближайшее время может прийти не более 15 процентов на всю Европу. Этого далеко не достаточно».

По его словам, Польша — небольшой потребитель российского газа. Она имеет все шансы путем кооперации с разными европейскими странами отказаться от этого энергоносителя, вопрос в том, насколько быстро это произойдет, отметил Рыков.

Все зависит от ЕК

22 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет принимать решение об оплате российского газа в рублях, ориентируясь на позицию Европейской комиссии (ЕК). По его словам, в случае отрицательного ответа Еврокомиссии Польша откажется платить за газ в рублях.

Если это будет признано ЕК элементом, не входящим в санкционный пакет и не нарушающим его, тогда все страны-члены будут принимать решение самостоятельно

Матеуш Моравецкий Премьер-министр Польши

В тот же день ЕК направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты в российской валюте.

Недружественные страны будут платить в рублях

В конце марта президент России Владимир Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

ЦБ и правительству было поручено в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа

По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе в долларах и евро.