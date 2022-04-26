Польша предложила брать деньги за использование российского газа в Европе

Польский министр Москва предложила ЕС ввести сбор за использование энергоносителей из РФ

Польша предлагает Европейскому союзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва. Ее заявления приводит РИА Новости.

Брать деньги предлагается в рамках системы, аналогичной европейской системе торговле квотами на выбросы парниковых газов (ETS, European Union Emissions Trading System). По словам министра, Варшава к отказу от российских газа и нефти готова, однако, возможно, в других странах ситуация иная.

Анна Москва уточнила, что проект «российского ETS» в Польше уже готовится: он «мог бы быть пакетом, поддерживающим страны на пути к независимости от энергоносителей».

Ранее 26 апреля польские власти объявили о введении санкций в отношении 50 российских и белорусских физических и юридических лиц, включая «Новатэк» и «Газпром». Сама Польша к отказу от российского импорта уже готова — ограничений поставок потребителям не потребуется, указывал глава газотранспортного оператора Польши Gaz-System Томаш Стемпень.