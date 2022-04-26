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Словакия запросила у ЕС компенсацию за переданное Украине оружие и технику

Словакия ведет переговоры с ЕС о компенсации за переданное Украине военное оборудование

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Словакии ведут переговоры с ЕС о компенсации за оружие и технику, которые ранее были переданы на Украину в качестве военной помощи, заявила пресс-секретарь Минобороны страны Мартина Коваль-Какашчикова, сообщает местное сетевое издание Terarz.

«Словакия до настоящего дня предоставила Украине военное оборудование на общую сумму около 62 миллионов евро, а также зенитно-ракетный комплекс С-300 стоимостью около 68 миллионов евро», — рассказала она. Пресс-секретарь подчеркнула, что итоговый результат переговоров будет зависеть от других членов ЕС, которые запросят аналогичную компенсацию.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия Словакии «Направление — социальная демократия» в ближайшее время призовет правительство страны уйти в отставку из-за передачи Украине зенитно-ракетного комплекса С-300. Зампред партии Любош Блага заявлял, что правительство премьер-министра Эдуарда Хегера поставило весь мир под угрозу, когда пожертвовало Киеву систему С-300 «без адекватной компенсации».

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Дмитрий Сотак
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