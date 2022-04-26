Лавров рассказал о совете США и Британии Зеленскому

Лавров заявил, что США и Британия советуют Зеленскому ужесточить переговорную позицию

США и Великобритания советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточать свою позицию, чтобы затянуть мирные переговоры. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Так, Лавров обратил внимание на то, что Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе. По его мнению, «это было сделано по совету наших американских и британских коллег прежде всего». «Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты», — не исключил министр.

В том же интервью Лавров заявил, что поставки оружия Киеву являются «еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Министр отметил, что вооружение, направляемое западными странами на Украину, будет законной целью для российских военных, которые принимают участие в специальной операции.