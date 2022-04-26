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Терапевт предупредила об опасности сочетания лекарств и алкоголя

Врач Петровская: гипертоникам не стоит сочетать алкоголь и препараты от высокого давления

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Тина Петровская заявила, что одновременный прием лекарств и алкоголя может вызвать проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу. В беседе с «Пятым каналом» специалист перечислила самые опасные сочетания лекарств и спиртных напитков.

Медик предупредила гипертоников, что препараты для снижения высокого давления категорически запрещено сочетать с алкоголем, так как это может стать причиной гипертонического криза. По словам Петровской, спирт вызывает резкое расширение сосудов, а потом их сужение, из-за чего может наступить спазм, что неизбежно приводит к скачкам артериального давления. Поэтому при патологиях сердечно-сосудистой системы крепкие спиртные напитки в целом противопоказаны. Терапевт добавила, что одновременный прием алкоголя и препаратов, снижающих холестерин (статинов), и обезболивающих также представляет опасность.

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Также Петровская отметила, что не стоит мешать прием лекарств и психотропных препаратов со спиртным. «Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, когда человек принимает нейролептики или психотропные препараты, например, для лечения шизофрении или депрессивных расстройств: это может вызвать неконтролируемые реакции», — пояснила она.

В заключение врач напомнила, что в целом с алкоголем плохо сочетается большинство существующих лекарств, так как этанол в составе крепких напитков либо неконтролируемо усиливает действие препаратов, либо нейтрализует их.

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Наталья Обрядина
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