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Названа оптимальная продолжительность занятий спортом

Нейробиолог Браун назвал 75 минут бега идеальной еженедельной тренировкой

Фото: LittPro Inc / Unsplash

Нейробиолог из университета штата Вашингтон Трэвис Браун назвал продолжительность оптимальной еженедельной физнагрузки, объяснив, как можно чередовать разные виды спорта. Идеальным спортом исследователь считает 75 минут интенсивной аэробной нагрузки, сообщил Daily Mail.

Для людей в возрасте от 19 до 64 лет эксперт рекомендовал каждую неделю уделять 150 минут умеренной аэробной нагрузке: езде на велосипеде или ходьбе. Браун добавил, что занятия дважды в неделю силовыми упражнениями также отлично скажутся на самочувствии.

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Оптимальным вариантом, по мнению эксперта, является активная аэробная нагрузка, которой следует уделять не меньше 75 минут в неделю, это может быть бег или, например, теннис. Сочетание умеренной и интенсивной аэробной активности каждую неделю поддержат тонус мышц и бодрость духа, добавил эксперт. Это могут быть две пробежки по 30 минут плюс 30-минутная быстрая ходьба.

Браун обратил особое внимание, что минута активного спорта дает такой же эффект, как две минуты умеренной активности. «Один из способов выполнять рекомендуемые 150 минут физической активности еженедельно — это заниматься по 30 минут пять дней в неделю», — отметил Трэвис Браун.

Ранее озвучили идеальную продолжительность спорта для тех, кто хочет похудеть. Исследователи центра Mayo Clinic рекомендуют уделять на упражнения минимум 30 минут в день, а Американский колледж спортивной медицины — от 150 до 200 минут в неделю. Психолог подчеркивает, что каждый человек должен самостоятельно определять время исходя из своих целей.

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Вера Владзиевская
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