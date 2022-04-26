Россию предупредили об угрозе превращения в «сырьевой придаток» Китая

Экс-советник Трампа Джон Болтон заявил о риске превращения Москвы в придаток Пекина

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон предупредил Россию об угрозе из-за сближения с Китаем. По его словам, Москва рискует превратиться в «сырьевой придаток» Пекина. Своим мнением он поделился в беседе с RTVI.

Болтон считает, что на фоне специальной операции на Украине и западных санкций две страны сблизятся. При этом, уверен политик, отношения между КНР и российской стороной начнут выстраиваться по модели «старший брат — младший брат». При таком развитии событий Москва будет поставлять своему партнеру высокотехнологичное оружие, нефть и газ.

«Китайское население будет продолжать расти, и амбиции [Пекина] тоже. И я думаю, что Россия в итоге окажется в сложной ситуации сырьевого придатка к Китаю», — заявил Болтон, добавив, что в конечном итоге у КНР может возникнуть желание забрать российское сырье другими способами.

Ранее в декабре Болтон уже выступал с подобным заявлением о рисках российско-китайских отношений. Тогда он заявлял, что Вашингтон и Москва могут найти точки соприкосновения по Пекину. «Я хотел бы, чтобы Россия осознала, что есть вопросы, по которым мы можем найти общий язык. Например, проблема Китая», — указывал политик.

В апреле Чехия предупредила КНР об опасности тесного сотрудничества с Россией. Прага заявила, что любая поддержка Москвы со стороны Пекина повредит его отношениям с Европейским союзом.

