Медведев прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском

Зампред Совбеза Медведев заявил, смена владельца Twitter не сделает соцсеть справедливой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал покупку американской компании Twitter предпринимателем Илоном Маском. В своем Telegram-канале он заявил, что смена владельца не сделает политику соцсети справедливей.

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни», — высказался Медведев. По его мнению, соцсети не способны «игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации».

«И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым», — отметил политик.

О том, что глава Tesla Илон Маск купил Twitter, стало известно 25 апреля. «Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — заявили в компании.

Ранее 4 марта сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. До этого ведомство восстановило замедление работы платформы на стационарных компьютерах из-за распространения ложной информации о спецоперации на Украине.