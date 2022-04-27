Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канада ввела санкции против 203 представителей ДНР и ЛНР

Власти Канады ввели санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР

Фото: Blair Gable / Reuters

Канада ввела санкции против 203 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает издание Penticton Herald.

Речь идет об 11 высокопоставленных чиновниках и 192 других членах правительств обеих республик. «Канада использует любой инструмент, который позволил бы привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях против международного права», — говорится в заявлении канадских властей.

Издание отмечает, что после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля под канадские санкции попали более 1000 физических и юридических лиц из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Более того, власти Канады планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, сообщают местные СМИ. Федеральное правительство намерено не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы: речь идет о самолетах, яхтах, вертолетах, домах, квартирах, банковских счетах и так далее. Новый закон, в случае его принятия после рассмотрения, расширит определение имущества, которое может попасть под ограничительные меры, введенные против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал молниеносные удары в ответ на вмешательство в ситуацию на Украине
Россиянам рассказали об опасности чая для некоторых людей
Отказавшемуся возвращаться в ЦСКА баскетболисту пригрозили судом
Путин дал совет Западу
Адвокат рассказал о состоянии вернувшегося в Россию летчика Ярошенко
Найден новый способ переработки стекла
Собчак раскрыла подробности воспитания сына
Путин пообещал обеспечить безопасность журналистов
Путин описал вооружение России фразой «не будем хвастаться, будем использовать»
Бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко запросили 17 лет за взятки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.