Канада ввела санкции против 203 представителей ДНР и ЛНР

Власти Канады ввели санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР

Канада ввела санкции против 203 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает издание Penticton Herald.

Речь идет об 11 высокопоставленных чиновниках и 192 других членах правительств обеих республик. «Канада использует любой инструмент, который позволил бы привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях против международного права», — говорится в заявлении канадских властей.

Издание отмечает, что после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля под канадские санкции попали более 1000 физических и юридических лиц из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Более того, власти Канады планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, сообщают местные СМИ. Федеральное правительство намерено не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы: речь идет о самолетах, яхтах, вертолетах, домах, квартирах, банковских счетах и так далее. Новый закон, в случае его принятия после рассмотрения, расширит определение имущества, которое может попасть под ограничительные меры, введенные против России.