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Канада допустила продажу конфискованных активов россиян

Правительство Канады рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Власти Канады планируют изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, пишет National Post.

Федеральное правительство намерено не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы, говорится в статье. Речь идет о самолетах, яхтах, вертолетах, домах, квартирах, банковских счетах и так далее. Новый закон, в случае его принятия после рассмотрения, расширит определение имущества, которое может попасть под ограничительные меры, введенные против России.

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страна станет первой в G7, которая разрешит эти действия. «Мы ищем возможность не только конфисковать, но и допустить продажу активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями», — подчеркнула она.

В апреле власти Канады приняли решение ввести персональные санкции в отношении 14 российских физических лиц, в числе которых оказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также несколько бизнесменов. В феврале Оттава приняла ограничительные меры против 382 россиян.

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Марина Совина
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