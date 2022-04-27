Польша с сожалением признала устойчивость России к санкциям

Премьер Польши Моравецкий заявил об устойчивости России к санкционному давлению

Россия устойчива к санкционному давлению и на данный момент справляется с ним, признал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Цитату приводит РИА Новости.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — заявил он, добавив, что Варшава старается как можно скорее вводить новые санкционные пакеты.

Польский премьер также призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку российских энергоресурсов.

Несмотря на многочисленные призывы польских властей, уже десять покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки энергоносителя в рублях. Как пояснил источник Bloomberg, близкий к «Газпрому», четыре покупателя уже провели оплату.

23 марта Владимир Путин потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с «недружественными» странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Согласно вышедшему 31 марта указу, партнерам «Газпрома» предлагалось открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли, после чего средства шли поставщику.