Лавров рассказал о главном инструменте внешней политики Запада

Лавров считает, что Запад сделал односторонние санкции главным инструментом политики

Запад сделал односторонние нелегитимные санкции буквально единственным инструментом своей внешней политики, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это негативно влияет на возможности сотрудничества Москвы с иностранными партнерами, подчеркнул он. Цитату приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас российская сторона предпринимает шаги по недопущению негативного влияния санкций на «практическую кооперацию» с другими странами.

Страны Запада активно вводят антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Например, 26 апреля стало известно, что почти 200 физических и юридических лиц из России попали под рестрикции Великобритании. В основном они коснулись членов Федерального Собрания Российской Федерации: как депутатов Государственной Думы, так и сенаторов Совета Федерации.