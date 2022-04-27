Лавров рассказал о главном инструменте внешней политики Запада
Запад сделал односторонние нелегитимные санкции буквально единственным инструментом своей внешней политики, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это негативно влияет на возможности сотрудничества Москвы с иностранными партнерами, подчеркнул он. Цитату приводит РИА Новости.
По его словам, сейчас российская сторона предпринимает шаги по недопущению негативного влияния санкций на «практическую кооперацию» с другими странами.
Страны Запада активно вводят антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Например, 26 апреля стало известно, что почти 200 физических и юридических лиц из России попали под рестрикции Великобритании. В основном они коснулись членов Федерального Собрания Российской Федерации: как депутатов Государственной Думы, так и сенаторов Совета Федерации.