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Лавров рассказал о главном инструменте внешней политики Запада

Лавров считает, что Запад сделал односторонние санкции главным инструментом политики
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Запад сделал односторонние нелегитимные санкции буквально единственным инструментом своей внешней политики, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это негативно влияет на возможности сотрудничества Москвы с иностранными партнерами, подчеркнул он. Цитату приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас российская сторона предпринимает шаги по недопущению негативного влияния санкций на «практическую кооперацию» с другими странами.

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Страны Запада активно вводят антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Например, 26 апреля стало известно, что почти 200 физических и юридических лиц из России попали под рестрикции Великобритании. В основном они коснулись членов Федерального Собрания Российской Федерации: как депутатов Государственной Думы, так и сенаторов Совета Федерации.

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Виктория Кондратьева
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