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Мальчик стал выпускником университета в 13 лет

UPI: ребенок из США в 13 лет окончил университет и решил стать физиком

Кадр: FOX 9 Minneapolis-St. Paul / YouTube

Ребенок из американского города Сент-Луис-Парк, штат Миннесота, в 13 лет стал выпускником университета и решил вернуться в учебное заведение в качестве профессора. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В мае Эллиотт Тэннер заканчивает обучение в Университете Миннесоты. Он получит степень бакалавра, пройдя основной курс по физике и факультативный — по математике. Следующим шагом станет получение докторской степени по физике. Мальчик заявил, что надеется стать профессором Университета Миннесоты, чтобы делиться любовью к этой области науки с другими людьми.

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Мать вундеркинда Мишель Тэннер утверждает, что ее сын самостоятельно научился читать в том возрасте, когда большинство детей еще не умели даже завязывать шнурки на ботинках. «Он начал читать, когда ему было два — три года. "Ого, это интересно, — реагировали мы. — Ты читаешь. А мы ведь даже не учили тебя этому"», — рассказала она. К девяти годам мальчик изучал учебники для колледжа, а два года спустя окончил общественный колледж Нормандейл.

Ранее сообщалось, что мексиканская девочка, чей коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. К десяти годам она успела получить научные степени в области системной инженерии и промышленной инженерии.

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Алиса Дмитриева
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