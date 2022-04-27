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«Бавария» нашла замену Левандовски

SportBild: «Бавария» захотела заменить Роберта Левандовски Себастьеном Алле из Аякса

Фото: ANDREAS GEBERT / Reuters

Мюнхенская «Бавария» нашла потенциальную замену на случай ухода из клуба польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает SportBild.

Руководство баварцев захотело заменить поляка нападающим «Аякса» ивуарийцем Себастьеном Алле. «Бавария» инициировала переговоры с агентом 27-летнего футболиста.

«Бавария» нацелена на удержание 33-летнего игрока сборной Польши. Тем не менее в руководстве клуба намерены подготовиться и к сценарию ухода Левандовски. Главным претендентом на футболиста является каталонская «Барселона».

Контракт Левандовски с «Баварией» истечет 30 июня 2023-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне поляк отметился 33 голами в 31 матче Бундеслиги. Он начал выступать за «Баварию» в 2014 году. На счету Левандовски десять побед в чемпионате Германии.

Алле известен по выступлениям за франкфуртский «Айнтрахт» и английский «Вест-Хэм Юнайтед». В нынешнем сезоне он забил 33 гола во всех турнирах за «Аякс».

Николай Костюков
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