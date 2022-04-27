Чимаев взлетел в рейтинге лучших бойцов мира в полусреднем весе

Шведский боец Хамзат Чимаев попал в тройку лучших бойцов UFC в полусреднем весе

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев поднялся в рейтинге лучших представителей полусреднего веса в мире. Об этом сообщает MMA Fighting.

Издание обновило собственный рейтинг, где учитываются бойцы, выступающие в различных организациях. Победа Чимаева над Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) позволила ему взлететь в рейтинге на семь позиций и войти в тройку лучших.

Первое место среди бойцов полусредней весовой категории занял американец Камару Усман. На втором расположился его соотечественник Колби Ковингтон. Чимаев сместил с третьей строчки британца Леона Эдвардса, которому предстоит провести поединок за титул против действующего чемпиона UFC Усмана.

Чимаев одержал 11 побед в 11 поединках в MMA, пять из них — под эгидой UFC. Шведский спортсмен установил рекорд организации, победив в трех поединках за 66 дней.