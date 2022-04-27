На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане

СКР возбудил дело против полицейского, застрелившего водителя Mercedes в Дагестане

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении полицейского из отдела МВД по Карабудахкентскому району Дагестана, который применил табельное оружие против отказавшегося остановиться водителя Mercedes, в результате он погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Расследование ведется по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий») и 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, утром 24 апреля сотрудник МВД исполнял служебные обязанности в составе патруля на федеральной автодороге «Кавказ». Водитель автомобиля Mercedes дважды проигнорировал требования правоохранителей остановиться, после чего подозреваемый, выходя за пределы своих полномочий, в нарушение закона произвел один прицельный выстрел в сторону водителя автомобиля.

За рулем оказался 19-летний молодой человек, который скончался от полученного огнестрельного ранения.

Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.