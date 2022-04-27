Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане

СКР возбудил дело против полицейского, застрелившего водителя Mercedes в Дагестане

Фото: СК СУ РФ по республике Дагестан

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении полицейского из отдела МВД по Карабудахкентскому району Дагестана, который применил табельное оружие против отказавшегося остановиться водителя Mercedes, в результате он погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Расследование ведется по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий») и 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, утром 24 апреля сотрудник МВД исполнял служебные обязанности в составе патруля на федеральной автодороге «Кавказ». Водитель автомобиля Mercedes дважды проигнорировал требования правоохранителей остановиться, после чего подозреваемый, выходя за пределы своих полномочий, в нарушение закона произвел один прицельный выстрел в сторону водителя автомобиля.

За рулем оказался 19-летний молодой человек, который скончался от полученного огнестрельного ранения.

Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»
12-летняя шахматистка погибла во время первенства России
Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ
Венгрия согласилась на требования России по оплате газа
Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане
Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду
«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу
В Москве заново открылся первый магазин сети OBI
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.