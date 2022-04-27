Разработчиков игр на PlayStation заставят выпускать демоверсии

Sony: для игр в подписке PlayStation Plus Premium появятся демоверсии

Sony заставит разработчиков игр выпускать демоверсии для держателей подписок PlayStation Plus. Об этом сообщает издание Game Developer.

Пользователи самого дорогого уровня подписки — PlayStation Plus Premium — получат доступ к демонстрационным версиям игр. Об этом Sony уведомила создателей контента для платформы. Как стало известно журналистам, компания сообщила разработчикам, что игры дороже 34 долларов должны иметь демоверсии продолжительностью не менее двух часов.

Источники рассказали, что демоверсии будут доступны не всем пользователям магазина PS Store. Скачать демонстрационную версию смогут только обладатели максимального уровня подписки PlayStation Plus, которая стоит 18 долларов в месяц. В компании считают, что наиболее лояльные пользователи экосистемы имеют право на оценку качества игр перед их покупкой.

У разработчиков игр будет три месяца после запуска новой игры в PlayStation Store, чтобы подготовить демонстрационную версию. Новое правило не имеет обратной силы — авторов контента не заставят создавать демоверсии для ранее опубликованных проектов. Журналисты отметили, что теперь разработчикам придется выделять дополнительное время и ресурсы, чтобы соответствовать обновленным правилам.

Ранее Sony рассказала, что первыми обновленную подписку PlayStation Plus смогут оценить жители азиатского региона — предложение будет доступно 23 мая. Стоимость подписки зависит от уровня, она колеблется от 10 до 18 долларов в месяц.