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Названа точная дата запуска новой подписки PlayStation

Обновленная подписка Sony PlayStation Plus станет доступна 23 мая в Азии

Фото: Unsplash

Подписка PlayStation Plus в первую очередь будет запущена для азиатских пользователей. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Представители компании назвали точные даты запуска обновленной подписки с играми для пользователей PlayStation. С 23 мая PlayStation Plus смогут пользоваться жители азиатского региона, кроме потребителей из Японии. С 1 июня предложение станет актуальным для японских геймеров, с 13 июня — для пользователей из Америки. Запуск новой подписки в Европе намечен на 22 июня.

Также в компании рассказали, что премиальный уровень подписки будет доступен в тех регионах, где ранее присутствовал игровой сервис PS Now. Также к этим странам добавили Болгарию, Хорватию, Чехию, Грецию, Венгрию, Мальту, Польшу, Кипр, Румынию, Словакию и Словению. «Мы сосредоточены на предоставлении высококачественного и тщательно подобранного контента с разнообразной библиотекой игр», — рассказали представители Sony.

Формально России принадлежит к европейскому региону, однако о доступности новой подписки среди российских геймеров не сообщается. В начале марта Sony объявила, что прекратит поставки оборудования в РФ и приостановит работу PlayStation Store.

Sony представила подписку с играми для PlayStation в конце марта. В предложение входят бесплатные тайтлы на трех уровнях — с ежемесячной оплатой от 10 до 18 долларов в месяц.

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Андрей Ставицкий
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