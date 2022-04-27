Эвакуированные из Донбасса и с Украины дети продолжат обучение в России

Дети и молодые люди из ЛДНР и Украины смогут продолжить обучение в школах и вузах России

Все дети и молодые люди, прибывшие в Россию с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины, получили возможность продолжить обучение в российских школах и вузах. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в ТАСС.

«Сегодня практически все дети пошли в детский сад. Более того, в ряде пунктов временного размещения (ПВР) детские группы организованы прямо на территории ПВР. Волонтеры, преподаватели работают с детьми разного возраста до семи лет. Каждый ученик смог пойти в школу. Мы сейчас нередко слышим голоса омбудсменов других государств и представителей украинской стороны, что беженцы, попавшие на территорию других государств, испытывают сложности в том, что языковой барьер не позволяет принять в школу детей русскоязычных или украиноговорящих. У нас этой проблемы нет, и все дети пошли в школу», — сказала Москалькова.

По ее словам, дети обеспечены всем необходимым для учебного процесса.

«Все студенты, желающие продолжить учебу на территории России и оказавшиеся в пунктах временного размещения либо размещенные у родственников, сегодня получили возможность быть зачисленными в высшие учебные заведения и продолжать обучение. Это очень важная часть нашей помощи», — подчеркнула омбудсмен.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются денацификация и демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

