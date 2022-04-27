Мужчина отменил свадьбу из-за пьяной собаки

The Sun: мужчина отменил свадьбу из-за невесты, из-за которой собака пила алкоголь

28-летний пользователь Reddit рассказал, что отменил предстоящую свадьбу из-за безалаберности невесты, едва не погубившей его собаку. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина оставил питомца дома, где невеста устраивала девичник, а сам ушел в гости к родителям. Перед этим он попросил ее запереть собаку в спальне, как только начнется вечеринка. В пять утра ему позвонила нетрезвая девушка и рассказала, что с собакой что-то случилось. Он сказал ей срочно везти пса к ветеринару.

«Когда я приехал туда, она выглядела так, будто плакала несколько часов и даже не могла говорить. Там были двое ее подруг, которые объяснили, что собака жива, но нездорова», — рассказал он. Как выяснилось, невеста забыла запереть питомца в спальне и не заметила, что тот пьет алкоголь и ест шоколад, который лежал на низких кофейных столиках.

Вернувшись домой, мужчина отменил свадьбу и сказал невесте собирать вещи и уезжать. «Она небрежна и безответственна, — объяснил он свое решение. — Не хотелось бы остаться с ней и, возможно, однажды увидеть, как наш ребенок погибнет в автокатастрофе из-за того, что она писала смс или забыла пристегнуть ему ремень безопасности».

Родственники девушки засыпали его недовольными сообщениями. Его семья и друг тоже встала на сторону невесты: по их словам, собака осталась жива, поэтому не стоило реагировать так бурно. Однако пользователи Reddit, у которых мужчина спросил совета, согласились, что он поступил верно.

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