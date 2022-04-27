В Екатеринбурге сообщили о гибели на Украине 19-летнего танкиста

Стало известно о гибели на Украине 19-летнего танкиста из Екатеринбурга Егора Старицына

Стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине 19-летнего жителя Екатеринбурга Егора Старицына. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным издания, российский военнослужащий погиб 7 апреля, родным об этом сообщили 21 апреля. Родственники рассказали, что Старицына призвали на срочную службу в 2020 году, а осенью 2021 он начал службу по контракту в танковой дивизии в Московской области. «В феврале еще можно было отказаться, но он решил остаться служить. Он всегда говорил, что хочет быть героем», — говорят они.

В местном Союзе ветеранов локальных войн сообщили, что танкиста посмертно наградили орденом Мужества. В Белоярском городском округе добавили, что похороны, прошедшие 26 апреля в селе, где живут родственники, организовал военкомат.

Ранее в апреля сообщалось, что в ряде регионов России похоронили погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. В частности, это подтвердили в пресс-службе правительств Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Свердловской, Пермской и Псковской областях.