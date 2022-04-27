Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Екатеринбурге сообщили о гибели на Украине 19-летнего танкиста

Стало известно о гибели на Украине 19-летнего танкиста из Екатеринбурга Егора Старицына
Егор Старицын

Егор Старицын. Фото: страница Егора Старицына во «ВКонтакте»

Стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине 19-летнего жителя Екатеринбурга Егора Старицына. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным издания, российский военнослужащий погиб 7 апреля, родным об этом сообщили 21 апреля. Родственники рассказали, что Старицына призвали на срочную службу в 2020 году, а осенью 2021 он начал службу по контракту в танковой дивизии в Московской области. «В феврале еще можно было отказаться, но он решил остаться служить. Он всегда говорил, что хочет быть героем», — говорят они.

В местном Союзе ветеранов локальных войн сообщили, что танкиста посмертно наградили орденом Мужества. В Белоярском городском округе добавили, что похороны, прошедшие 26 апреля в селе, где живут родственники, организовал военкомат.

Ранее в апреля сообщалось, что в ряде регионов России похоронили погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. В частности, это подтвердили в пресс-службе правительств Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Свердловской, Пермской и Псковской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Комментарии отключены
Последние новости
Десять покупателей из Европы решили платить за российский газ в рублях
Сын участников Die Antwoord обвинил их в насилии
ФХР обжалует лишение права проведения чемпионата мира в 2023 году
В РАН высказались о будущем COVID-19
В Сингапуре казнили умственно отсталого малазийца
Умер осужденный за госизмену российский ученый Роман Ковалев
Российский диетолог назвала продлевающую молодость кожи еду
Названы даты открытий всех московских магазинов OBI
Макрону перечислили нерешенные проблемы Франции
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.