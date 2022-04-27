Раскрыты сроки конца гегемонии Запада в мире

WP: конец гегемонии Запада в мире наступит к 2040 году из-за роста ВВП КНР и Индии

Обозреватель Генри Олсен в статье для газеты Washington Post (WP) раскрыл сроки конца гегемонии Запада в мире.

Журналист предсказал, что двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП КНР и Индии. Он отметил, что ранее доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году страны, которые сейчас ввели антироссийские санкции, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году этот показатель упал до 60,4 процента.

Олсен отметил, что к 2040-му Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. «Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее», — полагает он.

Автор публикации подчеркнул, что бурное экономическое развитие Китая и Индии позволило им не пойти на требования Запада, отказавшись от санкций против России. По этой причине же Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, которые осуждали действия Москвы.

«Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада», — заключил журналист.

Ранее испанское издание Publico заявило, что США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, когда блокировали резервы Центрального банка России, хранящиеся на Западе.