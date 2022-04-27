Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты сроки конца гегемонии Запада в мире

WP: конец гегемонии Запада в мире наступит к 2040 году из-за роста ВВП КНР и Индии

Фото: Pixabay

Обозреватель Генри Олсен в статье для газеты Washington Post (WP) раскрыл сроки конца гегемонии Запада в мире.

Журналист предсказал, что двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП КНР и Индии. Он отметил, что ранее доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году страны, которые сейчас ввели антироссийские санкции, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году этот показатель упал до 60,4 процента.

Олсен отметил, что к 2040-му Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. «Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее», — полагает он.

Автор публикации подчеркнул, что бурное экономическое развитие Китая и Индии позволило им не пойти на требования Запада, отказавшись от санкций против России. По этой причине же Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, которые осуждали действия Москвы.

«Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада», — заключил журналист.

Ранее испанское издание Publico заявило, что США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, когда блокировали резервы Центрального банка России, хранящиеся на Западе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США оценили вероятность ядерной войны из-за ситуации на Украине
Сестра Майкла Джексона продаст квартиру с видом на «улицу миллиардеров»
Россиянам назвали пять способов обезопасить себя от онлайн-мошенников
В покупке Twitter увидели риск конфронтации Маска с Европой
Китай обвинил США в подрыве стабильности в Тайваньском проливе
Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за ухудшение отношений
В Китае впервые выявили заражение человека птичьим гриппом
В Чехии оценили ущерб для России в случае отказа Европы от ее нефти и газа
Россия доставила в Херсонскую область более 40 тонн гумпомощи
Производители оружия в США выразили опасения из-за поставок вооружений Киеву
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.