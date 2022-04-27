Российский фондовый рынок открылся ростом

Российский фондовый рынок открыл сессию 27 апреля ростом

Российский фондовый рынок в начале сессии 27 апреля открылся ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации главный индекс площадки равнялся 2378,62 пункта. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 2,51 процента.

Лидерами роста стали депозитарные расписки транспортной компании Global trans (плюс 14,12 процента), депозитарные расписки Ozon (плюс 8,27 процента) и акции «Яндекса» (плюс 6,2 процента). Снижение показали акции «Полюса» (минус 0,44 процента).

Курс доллара на момент публикации равнялся 73,11 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия составило 0,41 рубля, или 0,5 процента. Евро торговался по 76,34 рубля, снижение составило 0,52 рубля, или 0,6 процента.