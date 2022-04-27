«Ювентусу», «Реалу» и «Барселоне» пригрозили исключением из Лиги чемпионов

«Ювентус», «Реал» и «Барселону» могут исключить из ЛЧ, если клубы не заплатят штраф

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Ювентус», «Реал» и «Барселону» из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Угроза отстранения команд связана с неуплатой штрафа за участие в Суперлиге. Клубы должны выплатить по 15 миллионов евро и отдать по пять процентов годовой выручки. По информации источника, окончательный вердикт о легальности создания Суперлиги будет вынесен 14 июня, а УЕФА не будет вводить санкции раньше сезона-2023/2024.

В мае прошлого года УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны». Эти клубы, в отличие от остальных девяти участников Суперлиги, не вышли из проекта.

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля прошлого года как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА.