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В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации

Песков: выход России из UNWTO не должен повлиять на развитие отрасли

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Выход России из Всемирной туристской организации (UNWTO) не должен повлиять на развитие отрасли, прокомментировал решение Москвы покинуть площадку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле считают, что такой шаг, в частности, никак не скажется на внутреннем туризме. По словам Пескова, «внешние направления также открыты», теперь эти две области будут соревноваться в вопросах цены и качества предоставляемых услуг.

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Во Всемирную туристcкую организацию, учрежденную Организацией Объединенных Наций, входят 157 государств, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

Ранее 27 апреля Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации. Сообщается, что Москва уже приостановила членство, однако для выхода из организации потребуется около года. Запрос о приостановке российского членства направили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции на Украине.

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Ксения Мельникова
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