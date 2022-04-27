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Япония ответила на высылку своих дипломатов из России

Япония заявила, что Россия ответственна за ухудшение отношений между Токио и Москвой

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Москва несет ответственность за ухудшение российско-японских дипломатических отношений. Об этом заявило посольство Японии в России после того, как российское правительство сообщило о высылке восьми японских дипломатов. Текст заявления поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Нынешнюю ситуацию навлекла российская сторона, прибегнув к военным средствам. Ответственность за доведение японо-российских отношений до такого состояния лежит полностью на России», — ответила японская сторона на действия правительства России.

По мнению Токио, «сделанные до настоящего времени российской стороны заявления, имеющие попытку переложить ответственность на японскую сторону, категорически неприемлемы». «Японская сторона повторно передала сегодня эти пункты российской стороне и выразила протест», — говорится в заявлении.

Ранее МИД России объявил восемь дипломатических сотрудников посольства Японии персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов. Им предписано покинуть Россию до 10 мая.

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Николай Чигасов
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