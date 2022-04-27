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В Калининграде пройдут органные ассамблеи с участием знаменитых музыкантов

Седьмые Международные органные ассамблеи состоятся в Калининграде с 3 по 9 июля

Фото: Shutterstock

Седьмые Международные органные ассамблеи с участием знаменитых российских музыкантов состоятся в Калининграде в историческом Кафедральном соборе на острове Канта. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, мероприятия будут проходить с 3 по 9 июля, на них приглашены заслуженная артистка республики Татарстан и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, а также лауреат премии «Органист года» Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга.

Известно, что участники выступят с сольными концертами. Лада Лабзина продемонстрирует на примере сочинений именитых композиторов искусство органной транскрипции и интерпретации, а в основе выступления Даниэля Зарецкого будет французская органная музыка со времен барокко до начала XX века.

Отмечается, что орган в Кафедральном соборе в Калининграде — самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России (122). Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа воссоздали в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века.

Ранее сообщалось, что в филармонии Новосибирска прошел концерт, в ходе которого музыканты исполнили произведения русского композитора Петра Чайковского на церковных колоколах. Гала-концерт прошел в филармонии российского города в рамках фестиваля «Сибирские валторновые дни».

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Майя Пономаренко
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