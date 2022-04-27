Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

У Индии возникли проблемы с российской нефтью

Reuters заявил о возникших у Индии трудностях с перевозкой российской нефти

Фото: Craig H. Hartley / Getty Images

Индийская нефтегазовая корпорация (ONGC) пытается найти судно, которое может ходить в ледовых условиях, для перевозки 700 тысяч баррелей сырой нефти с Дальнего Востока России, но пока не может это сделать, пишет Reuters со ссылкой на источники.

У страны возникли трудности по доставке нефти из-за опасений грузоотправителей по поводу репутационных рисков и из-за сложностей со страховым покрытием. Ранее ONGC использовала суда, предоставленные российской государственной компанией «Совкомфлот» (СКФ), для транспортировки нефти в порт Йоэсу в Южной Корее. Далее индийская компания поставляет сырье покупателям, в основном в Северной Азии.

Индия начала приобретать больше российского сырья с начала спецоперации на Украине, в то время как другие покупатели ищут замену российским энергоносителям. ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка «Сокол». Ее ONGC экспортирует через тендеры. В прошлом месяце компания не получила ни одной заявки на поставки «Сокола».

Brent от TradingView

В этом году Индия купила у России сырой нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год. В апреле индийские нефтепереработчики возмутились ценами на российскую нефть. Они недоумевают, почему должны платить почти полную стоимость за грузы, которые предлагаются в Европе с рекордными скидками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
В Румынии оценили вероятность войны в Молдавии
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Москвичам пообещали заморозки в мае
Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине
Объяснено появление загадочных пород на Марсе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.