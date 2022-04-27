У Индии возникли проблемы с российской нефтью

Reuters заявил о возникших у Индии трудностях с перевозкой российской нефти

Индийская нефтегазовая корпорация (ONGC) пытается найти судно, которое может ходить в ледовых условиях, для перевозки 700 тысяч баррелей сырой нефти с Дальнего Востока России, но пока не может это сделать, пишет Reuters со ссылкой на источники.

У страны возникли трудности по доставке нефти из-за опасений грузоотправителей по поводу репутационных рисков и из-за сложностей со страховым покрытием. Ранее ONGC использовала суда, предоставленные российской государственной компанией «Совкомфлот» (СКФ), для транспортировки нефти в порт Йоэсу в Южной Корее. Далее индийская компания поставляет сырье покупателям, в основном в Северной Азии.

Индия начала приобретать больше российского сырья с начала спецоперации на Украине, в то время как другие покупатели ищут замену российским энергоносителям. ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка «Сокол». Ее ONGC экспортирует через тендеры. В прошлом месяце компания не получила ни одной заявки на поставки «Сокола».

В этом году Индия купила у России сырой нефти в два раза больше, чем за весь 2021 год. В апреле индийские нефтепереработчики возмутились ценами на российскую нефть. Они недоумевают, почему должны платить почти полную стоимость за грузы, которые предлагаются в Европе с рекордными скидками.