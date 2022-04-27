Названа причина отсутствия помощи Европе со стороны нефтяных компаний США

NYT: американские компании не повышают объемы добычи нефти из-за страха падения ее цены

Мировые цены на нефть и бензин растут, а США своей антироссийской санкционной политикой вынуждают западные страны отказываться от поставок топлива из России, при этом большинство американских компаний не увеличивают добычу нефти и не стремятся извлечь выгоду, существенно помогая европейским государствам, говорится в статье Клиффорда Краусс для The New York Times.

Главной причиной отсутствия необходимой помощи союзникам со стороны Вашингтона автор статьи называет неуверенность американских энергетических компаний в том, что в случае увеличения добычи нефти цены на нее будут оставаться высокими достаточно долго для того, чтобы они могли получать прибыль от бурения большого количества новых скважин. Он подчеркнул, что за последнее время в США объемы добычи нефти почти не изменились и вряд ли стоит ожидать существенного увеличения в ближайшие несколько лет.

Руководители нефтяных компаний объясняют это нехваткой рабочих и песка, который используется для дробления сланцевых месторождений, но что гораздо важнее, инвесторы не хотят, чтобы компании сильно повышали объемы добычи нефти, из-за страха, что это ускорит падение цен на топливо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не хотят вводить против российского энергетического сектора санкции, которые способны привести к дальнейшему росту цен на топливо. Американский госсекретарь отметил, что в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс в вопросе постепенного отказа стран Европы от российской нефти.