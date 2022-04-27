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В Приднестровье взяли под охрану все критически важные объекты

МВД Приднестровья сообщило о взятии под охрану всех критически важных объектов

Фото: МВД ПМР

Силовые структуры непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) взяли под усиленную охрану все критически важные объекты инфраструктуры и государственной власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел ПМР Виталия Нягу.

Такое решение было принято параллельно с объявлением красного уровня террористической угрозы в регионе из-за взрывов 25 и 26 апреля.

«Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес», — объяснил глава МВД.

25 и 26 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов, в том числе в здании Министерства государственной безопасности и вблизи одной из военных частей. Утром 27 апреля МВД ПМР сообщило о попытке обстрелять село Колбасна со стороны Украины. В регионе был объявлен красный уровень террористической опасности.

Позже советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы страны могли бы захватить Тирасполь, если официальный Кишинев попросит об этом. Власти Молдавии осудили его высказывание и заверили, что намерены разрешать конфликт только дипломатическим путем.

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Алевтина Запольская
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