Россиянин Павлович подерется с бывшим претендентом на пояс чемпиона UFC

ESPN: Сергей Павлович подерется с Дерриком Льюисом в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович получил соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ESPN.

29-летний россиянин проведет поединок против американца Деррика Льюиса. Официально бой не подтвержден. Ориентировочная дата — 30 июля.

19 марта 2022-го Павлович подрался впервые с осени 2019-го. На турнире в Лондоне он оказался сильнее соотечественника Шамиля Абдурахимова.

37-летний американский тяжеловес — бывший претендент на чемпионский титул в UFC. В ноябре 2018-го он уступил Даниэлю Кормье, а в августе 2021-го проиграл Сирилу Гану в бою за титул временного чемпиона.

Льюис неоднократно побеждал бойцов из России. На его счету победы над Алексеем Олейником, Абдурахимовым, Александром Волковым. На счету американца 26 побед в MMA, 21 из них ­— нокаутом.