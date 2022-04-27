Россиянин Павлович подерется с бывшим претендентом на пояс чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович получил соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ESPN.
29-летний россиянин проведет поединок против американца Деррика Льюиса. Официально бой не подтвержден. Ориентировочная дата — 30 июля.
19 марта 2022-го Павлович подрался впервые с осени 2019-го. На турнире в Лондоне он оказался сильнее соотечественника Шамиля Абдурахимова.
37-летний американский тяжеловес — бывший претендент на чемпионский титул в UFC. В ноябре 2018-го он уступил Даниэлю Кормье, а в августе 2021-го проиграл Сирилу Гану в бою за титул временного чемпиона.
Льюис неоднократно побеждал бойцов из России. На его счету победы над Алексеем Олейником, Абдурахимовым, Александром Волковым. На счету американца 26 побед в MMA, 21 из них — нокаутом.