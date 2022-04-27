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В Приднестровье назвали виновника взрывов в селе Колбасна

В МИД Приднестровья обвинили Украину во взрывах в селе Колбасна

Фото: Caro / Bastian / Legion-media.ru

В Министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что за взрывами в населенном пункте Колбасна стоит Украина. Об этом заявил глава ведомства Виталий Игнатьев, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается того, кто стоит [за этим], то, по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину», — отметил он, рассказывая о произошедшем инциденте.

Ранее стали известны подробности атаки диверсантов на военные склады в Приднестровье. По информации журналистов, нападавшие стреляли из автоматов и гранатометов непосредственно в центральный КПП военного объекта.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Позднее стало известно о взрывах рядом с воинской частью в селе Парканы. 26 апреля были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Варвара Кошечкина
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