В России предложили Польше заплатить за «антигазовый радикализм»

Сенатор Пушков заявил, что Польше придется заплатить за «антигазовый радикализм»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения об остановке поставок «Газпрома» в Польшу и заявил, что Варшаве придется заплатить за «антигазовый радикализм» в отношении российского газа.

По словам сенатора, Польше не следует удивляться подобному решению России, особенно в свете занятой ею позиции и постоянных заявлений о том, что российский газ ей не нужен.

«Не нужен? Не будет. Но заплатить за "антигазовый радикализм" в отношении российского газа придется», — подчеркнул Пушков.

Ранее польская компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа по так называемому Ямальскому контракту. Мера вступает в силу завтра, 27 апреля.

О прекращении поставок газа рамках Ямальского ранее 26 апреля сообщал польский сайт «Онет». Позже «Газпром» не подтвердил эту информацию, но в компании добавили, что Варшава должна заплатить за импорт топлива по новому порядку платежей уже 26 апреля.

