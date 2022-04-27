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В России предложили Польше заплатить за «антигазовый радикализм»

Сенатор Пушков заявил, что Польше придется заплатить за «антигазовый радикализм»
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения об остановке поставок «Газпрома» в Польшу и заявил, что Варшаве придется заплатить за «антигазовый радикализм» в отношении российского газа.

По словам сенатора, Польше не следует удивляться подобному решению России, особенно в свете занятой ею позиции и постоянных заявлений о том, что российский газ ей не нужен.

«Не нужен? Не будет. Но заплатить за "антигазовый радикализм" в отношении российского газа придется», — подчеркнул Пушков.

Ранее польская компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа по так называемому Ямальскому контракту. Мера вступает в силу завтра, 27 апреля.

О прекращении поставок газа рамках Ямальского ранее 26 апреля сообщал польский сайт «Онет». Позже «Газпром» не подтвердил эту информацию, но в компании добавили, что Варшава должна заплатить за импорт топлива по новому порядку платежей уже 26 апреля.

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Марина Совина
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