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Путин заявил о безусловном выполнении задач спецоперации на Украине

Президент Путин: все задачи спецоперации России на Украине будут безусловно выполнены

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Все задачи специальной операции России на Украине будут безусловно выполнены. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в среду, 27 апреля, во время выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что Россия достойно справится со всеми вызовами и угрозами. Cпецоперация в Донбассе выполняется для упреждения масштабного конфликта на территории России по чужим сценариям, пояснил Путин.

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Он добавил, что выполнение задач спецоперации на Украине гарантирует мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Крыма и всей России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин каждый час получает доклады о спецоперации на Украине.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.

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Анна Щербакова
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