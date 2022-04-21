Кремль заявил о получении Путиным докладов о спецоперации каждый час

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин каждый час получает доклады о спецоперации

Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий каждый час получает доклады от военных о ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, доклады президенту предоставляют министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Песков добавил, что деятельность верховного главнокомандующего не может постоянно вестись публично.

Ранее Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Президент попросил представить участвовавших в операции российских военных к государственным наградам.

Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что руководствовался соображениями сохранения жизней российских военных.