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Момент уничтожения украинского беспилотника под Воронежем попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника системой ПВО под Воронежем попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника системой противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области засняли очевидцы. Видео опубликовано в группе «ЧП-Курск» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах мужчина у водоема показывает, как в небе стремительно двигается светящийся объект. Предположительно, это и есть беспилотный летательный аппарат.

Накануне губернатор региона Александр Гусев рассказал, что система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник вблизи Воронежа.

Он отметил, что жизни и здоровью жителей Воронежской области ничего не угрожает. Гусев заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Кроме того, в ночь на среду, 27 апреля, система ПВО сработала в Курской области. Губернатор Роман Старовойт доложил, что жертв и разрушений зафиксировано не было.

Анна Щербакова
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