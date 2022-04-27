Матвиенко пригрозила выйти с плакатом к зданию правительства

Спикер Совфеда Матвиенко пригрозила выйти с плакатом к зданию правительства из-за бизнеса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригрозила выйти с плакатом к зданию правительства в том случае, если российскому бизнесу не дадут свободу. Слова Матвиенко приводит ТАСС.

Председатель Совфеда заявила, что готова на улице отстаивать право россиян заниматься предпринимательством и кормить себя самостоятельно.

«Свободу бизнесу! (...) Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают», — заявила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что если дать россиянам возможность спокойно вести предпринимательскую деятельность, экономика страны «попрет».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации намерен обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением реформировать контрольно-надзорные органы, сократив их штат и ограничив полномочия по проведению проверок.