В южноамериканской стране начала исчезать трава

Reuters: в столице Чили трава стала редкостью из-за засухи

В столице Чили Сантьяго из-за десятилетней засухи стала редкостью трава. Южноамериканский город вынужден ограничить использование воды и убедить ландшафтных дизайнеров отказаться от пышных зеленых насаждений, пишет Reuters.

За последние десять лет климат Сантьяго изменился — стал гораздо суше и в итоге превратился в полупустынный, тогда как раньше проекты парков, садов и скверов адаптировали под средиземноморский климат. Теперь местные муниципалитеты планируют высаживать вдоль автомагистралей растения, которые потребляют мало воды, в отличие от привычных деревьев и кустов.

Зеленые луга и аллеи еще можно встретить в престижных районах города, тогда как из менее благополучных районов они почти исчезли. В городском парке Сантьяго уровень воды в каналах снизился на 80 процентов за последние годы. Чиновники работают над обновлением ирригационных систем и стремятся подготовить парк к более засушливому климату. Например, заменяют натуральные газоны на искусственные. По словам заместителя директора парка Эдуардо Вильялобоса, замена пяти гектаров газона сэкономила городу 300 тысяч литров воды.

В марте в Чили пересохло озеро, запасов которого хватило бы для того, чтобы напоить около двух миллионов человек. Пеньюэлас в 43 километрах от чилийской столицы Сантьяго было основным источником водоснабжения для местных жителей. Теперь многим из них питьевую воду привозят на грузовиках. Из-за нехватки воды погибли десятки тысяч сельскохозяйственных животных. В августе 2019 года правительство Чили объявило чрезвычайную сельскохозяйственную ситуацию из-за проблем более чем в 50 районах.