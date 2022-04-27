Тревор Рид заявил об отсутствии жалоб к администрации российской колонии

Обменянный на российского летчика американец Рид заявил, что не имеет претензий к колонии

Студент из Техаса Тревор Рауди Рид, осужденный в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы за нападение на полицейского, заявил, что не имеет претензий к сотрудникам российской колонии в Республике Мордовия. Об этом со ссылкой на сюжет телеканала «Россия-1» сообщает ТАСС.

На кадрах, показанных телеканалом, на вопрос сотрудника исправительного учреждения об имеющихся жалобах и претензиях американец ответил отрицательно.

Ранее 27 апреля МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида. Обмен состоялся после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена.