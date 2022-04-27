Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ

Минобороны России показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ с брошенными боеприпасами

Минобороны России показало уничтоженный укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами ведомство поделилось в своем официальном Telegram-канале.

Как утверждает оборонное ведомство, в укрепрайоне украинские военные, которые не захотели добровольно сложить оружие, были уничтожены артиллерийским огнем. В укрепленных позициях располагалась разветвленная сеть окопов и оборудованные огневые точки, добавили в министерстве.

Там отметили, что при отступлении бойцы ВСУ оставили стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 тел военнослужащих Украины.

Ранее министерство обороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ, которые располагались в жилом секторе одного из населенных пунктов Луганской народной республики. По данным ведомства, украинские военные оборудовали в домах мирных жителей огневые точки, на приусадебных участках — сеть окопов и блиндажей.

Ведомство также опубликовало кадры украинских укрепленных позиций с брошенной техникой. Отступая, бойцы ВСУ бросили стрелковое вооружение, противотанковые комплексы и большое число боеприпасов.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

