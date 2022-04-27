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Приложение еще одной российской авиакомпании удалили из App Store

Приложение Utair исчезло из App Store

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Приложение Utair удалили из российского App Store. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что приложение российской авиакомпании исчезло из магазина приложений российского App Store. Сам перевозчик пока не прокомментировал удаление своего сервиса.

Ранее в апреле из App Store было удалено мобильное приложение еще одной авиакомпании — «Аэрофлота». Как сообщили представители перевозчика, уже установленное на устройствах и гаджетах с операционными системами iOS или Android приложение продолжает стабильно работать.

Ранее в апреле приложение «Альфа-банк» на платформе iOS оказалось недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Также в связи с санкциями западных стран было удалено из магазина App Store приложение «СберБанк Онлайн».

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Дарья Рыбак
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