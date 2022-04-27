Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины

МО РФ показало кадры удара ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующее видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, что экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск, используя четыре ракеты «Калибр» по назначенным наземным целям.

Ранее ведомство опубликовало кадры, на которых демонстрируется захваченное у Киева вооружение. На видео можно заметить как советское оружие, так и современные ракеты Javelin и NLAW, а также стрелковое оружие и квадрокоптеры. Уточняется, что боеприпасы были брошены Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении.

Кроме того, Минобороны показало уничтоженный укрепленный район «украинских националистов». По данным ведомства, на укрепленных позициях находилась разветвленная сеть окопов и оборудованные огневые точки.

Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
Стало известно о личностном кризисе Моргенштерна после отъезда из России
В Румынии оценили вероятность войны в Молдавии
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Москвичам пообещали заморозки в мае
Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.