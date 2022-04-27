Минобороны показало ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины

МО РФ показало кадры удара ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующее видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, что экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск, используя четыре ракеты «Калибр» по назначенным наземным целям.

Ранее ведомство опубликовало кадры, на которых демонстрируется захваченное у Киева вооружение. На видео можно заметить как советское оружие, так и современные ракеты Javelin и NLAW, а также стрелковое оружие и квадрокоптеры. Уточняется, что боеприпасы были брошены Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении.

Кроме того, Минобороны показало уничтоженный укрепленный район «украинских националистов». По данным ведомства, на укрепленных позициях находилась разветвленная сеть окопов и оборудованные огневые точки.

