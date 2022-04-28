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Сиквел «Аватара» получил название и дату выхода первого трейлера

Вторая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона получила название и дату выхода первого трейлера

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал подробности о выходе второй части фильма «Аватар». Об этом пишет Deadline.

В ходе конференции CinemaCon в Лас-Вегасе кинематографист заявил, что продолжение научно-фантастической картины 2009 года получило название «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water). Ленту планируется выпустить в нескольких форматах и перевести на 160 языков мира.

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По словам продюсера проекта Джона Ландау, сюжет всех запланированных четырех сиквелов «Аватара» расскажет историю семьи пехотинца Джейка Салли, протагониста первого «Аватара». «Каждая история будет самостоятельной, у каждой будет свой полноценный финал, но все четыре фильма составят большую эпическую сагу», — подчеркнул Ландау.

Первый трейлер картины покажут в кинотеатрах перед сеансами кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который выйдет 6 мая. Премьера ленты «Аватар: Путь воды» запланирована на 14 декабря 2022 года.

Ранее Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel и похвалил «Дюну» Дени Вильнева. Создатель «Аватара» и «Титаника» заявил, что не считает супергеройские блокбастеры эпичными, хотя в них разрушаются целые города.

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Сергей Равин
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