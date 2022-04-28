Байден захотел выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Президент Байден обратится к Конгрессу с просьбой выделить $33 млрд на поддержку Украины

Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с запросом выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Как уточняет Reuters, порядка 20 миллиардов долларов при этом будет выделено на военную помощь, еще 8,5 и 3 миллиарда — на экономическую и гуманитарную помощь.

По данным РИА Новости, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что запрос уже направлен на рассмотрение. «Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений», — заявил он в ходе слушаний в комитете сената.

Ранее издание Defense News сообщило об истощении ресурсов администрации Байдена для военной помощи Украине. Ссылаясь на чиновника из Белого дома, журналисты указали, что у Байдена осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона.

В публикации отмечалось, что принятие решения по предоставлению дополнительной помощи потребует времени, поскольку между различными группами Конгресса существуют разногласия, в частности, по вопросам COVID-19.