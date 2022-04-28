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Блинкен прокомментировал приостановку поставок газа Польше и Болгарии из России

Блинкен обвинил Россию в использовании поставок газа как оружия против Польши и Болгарии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Отказ российской компании «Газпром» от поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за несогласия Варшавы и Софии проводить расчеты за энергоносители в российских рублях является примером использования Россией «энергетики в качестве оружия». Об этом в своем аккаунте Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа обвинил российскую сторону в нарушении контрактов. «Одностороннее нарушение "Газпромом" газовых контрактов с Болгарией и Польшей является еще одним примером того, как Россия использует энергетику в качестве оружия, это демонстрирует ненадежность России как поставщика энергоносителей», — прокомментировал он.

Ранее глава Госдепартамента заявил о готовности США добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления. Соответствующее заявление американский госсекретарь сделал во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. «Мы намерены сделать все что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось», — подчеркнул он.

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Анжелика Бережная
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