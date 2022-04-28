Альпаке Еремею из Челябинского зоопарка привезли невесту с непростым характером

Альпаке Еремею из Челябинского зоопарка привезли невесту — альпаку Евдокию. Об этом сообщается в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Евдокия прибыла из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

«Эта ласковая и общительная девочка сразу покорила сердца сотрудников и не только. Нашему Еремею лишь на мгновение удалось увидеть красавицу Дусю и стрела Амура тут же пронзила его сердце», — говорится в публикации.

В зоопарке уточнили, что Еремею придется ждать еще месяц, пока Евдокия будет на карантине. Затем она переедет в вольер напротив и еще год альпаки смогут лишь обмениваться взглядами «до совершеннолетия невесты».

Зоологи отметили, что у Дуси непростой характер: она разговорчива и склонна резко проявлять недовольство задними ногами.

Ранее стало известно, что в Челябинском зоопарке шестимесячный африканский львенок самостоятельно выберет себе имя — выбор состоится 29 апреля в 13 часов. Животное прибыло на Южный Урал в середине апреля из Барнаульского зоопарка. На протяжении месяца детеныш находился на карантине и проходил все обязательные ветеринарные мероприятия. На прошлой неделе он переехал в постоянный вольер.