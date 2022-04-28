Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чешский журналист осудил главу Минобороны Чехии за критику России

Журналист Покорны осудил главу Минобороны Чехии Яну Чернохову за критику Москвы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Журналист Йиржи Покорны осудил главу Минобороны Чехии Яну Чернохову за критику Москвы. Его статья опубликована в газете Halo noviny.

По словам чешского журналиста, Чернохова имеет отсталые представления о том, как развивается послевоенная мировая история. Он заявил, что глава Минобороны «кичится» сплочением чешского общества против России. Сообщается, что политик призывала исключить Россию из Совета безопасности ООН.

Ранее Чернохова заявила, что надо не только рассмотреть возможность приема Украины в НАТО и Евросоюз, но также включить ее в Вышеградскую четверку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США разрешили направлять арестованные из-за санкций активы Украине
Побывавшая в Милане россиянка удивилась схожести привычек русских и итальянцев
В архиве прокуратуры Украины в Херсоне обнаружили материалы на российских судей
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
Онкологи назвали пять провоцирующих развитие рака печени привычек
Стало известно о планах вернуть атомную подлодку Иркутск в состав ВМФ России
Москвичи поспорили из-за строительства «немецких» домов в столице
Мужчина умер на 17 минут и сделал предложение возлюбленной
Чешский журналист осудил главу Минобороны Чехии за критику России
Стало известно об удивившем США решении Индии в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.