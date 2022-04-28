Чешский журналист осудил главу Минобороны Чехии за критику России

Журналист Покорны осудил главу Минобороны Чехии Яну Чернохову за критику Москвы

Журналист Йиржи Покорны осудил главу Минобороны Чехии Яну Чернохову за критику Москвы. Его статья опубликована в газете Halo noviny.

По словам чешского журналиста, Чернохова имеет отсталые представления о том, как развивается послевоенная мировая история. Он заявил, что глава Минобороны «кичится» сплочением чешского общества против России. Сообщается, что политик призывала исключить Россию из Совета безопасности ООН.

Ранее Чернохова заявила, что надо не только рассмотреть возможность приема Украины в НАТО и Евросоюз, но также включить ее в Вышеградскую четверку.