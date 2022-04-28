Геном комаров полностью расшифровали

Nature Communications: полностью расшифрован геном пяти видов малярийных комаров Anopheles

Отечественные ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН совместно с американскими коллегами полностью расшифровали геном пяти видов малярийных комаров (Anopheles). Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Комары-анофелесы являются переносчиками малярии, от которой каждый год погибает более 600 тысяч пациентов. Существующие вакцины обладают довольно низкой эффективностью, а борьба с переносчиками наносит вред экологии. С помощью изучения последовательности геном комара можно научиться редактировать так, чтобы нейтрализовать определенные опасные гены.

В ходе работы специалисты создали 3D-карту генома комара, где обнаружили огромные петли с отдаленными на десять миллионов пар оснований участками генома. Ученые считают, что они смогли выявить новый механизм образования петель в ДНК. В дальнейшем планируется продолжить новые исследования, чтобы подробнее изучить этот механизм.

Ранее российские эксперты из Объединенного института ядерных исследований выявили, что ген тихоходок, который защищает этих животных от радиации, оказался способен работать также на ДНК плодовых мушек и на людях.