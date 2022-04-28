Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Геном комаров полностью расшифровали

Nature Communications: полностью расшифрован геном пяти видов малярийных комаров Anopheles

Фото: Jimmy Chan / Pexels

Отечественные ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН совместно с американскими коллегами полностью расшифровали геном пяти видов малярийных комаров (Anopheles). Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Комары-анофелесы являются переносчиками малярии, от которой каждый год погибает более 600 тысяч пациентов. Существующие вакцины обладают довольно низкой эффективностью, а борьба с переносчиками наносит вред экологии. С помощью изучения последовательности геном комара можно научиться редактировать так, чтобы нейтрализовать определенные опасные гены.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

В ходе работы специалисты создали 3D-карту генома комара, где обнаружили огромные петли с отдаленными на десять миллионов пар оснований участками генома. Ученые считают, что они смогли выявить новый механизм образования петель в ДНК. В дальнейшем планируется продолжить новые исследования, чтобы подробнее изучить этот механизм.

Ранее российские эксперты из Объединенного института ядерных исследований выявили, что ген тихоходок, который защищает этих животных от радиации, оказался способен работать также на ДНК плодовых мушек и на людях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
ЦБ понизил ключевую ставку
Названа возможная деятельность Улюкаева после освобождения
В Британии Трасс и Джонсона обвинили в отталкивании Киева от мира с Москвой
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника нацбатальона с Украины
Названы пять возможных причин срыва покупки Маском Twitter
Россиянам покажут эксклюзивное кино
Россияне вернули кешбэком рекордную сумму за отдых в детских лагерях
Споры в Конгрессе США вызвали сложности с доставкой помощи Украине
«Стокманн» выделил миллионы рублей на замещение ушедших из России брендов
Назван единственный район центра Москвы с подешевевшими апартаментами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.