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Российский мэр ответил Соловьеву на слова о «центре мерзотной либероты»

Мэр Екатеринбурга вступился за горожан после слов Соловьева о «центре мерзотной либероты»
Алексей Орлов

Алексей Орлов. Фото: Администрация города Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за горожан перед телеведущим Владимиром Соловьевым после его слов о «центре мерзотной либероты» в адрес города. Ответ журналисту мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

Орлов удивился словам Соловьева и выразил мнение, что телеведущий ничего не знает о жителях Екатеринбурга. Он заявил, что город на протяжении всей своей истории живет ради процветания и безопасности России. «Не отходя от станков, кует оружие, отправляет на фронт своих сыновей. И это не какая-то безвозвратно ушедшая история», — написал чиновник.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны свердловские дети помогали эвакуированным и собирали деньги на постройку танков, а в пандемию коронавируса меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам. «Екатеринбург верен традициям, остается городом добра и соучастия», — подчеркнул Орлов.

Мэр также добавил, что неправильно делать выводы о городе с населением в 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях.

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Ранее Соловьева за его слова о Екатеринбурге осудил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пожелал телеведущему «следить за языком» и допустил, что горожане лично захотят ответить журналисту за такое обвинение. В свою очередь, Соловьев возмутился такой реакцией. «То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — спросил он.

27 апреля в эфире «Соловьев Live» телеведущий в разговоре с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Журналист заявил, что город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Якушев согласился с Соловьевым, но подчеркнул, что в Екатеринбурге работают над патриотическим воспитанием.

25 апреля стало известно о попытке убить Соловьева, которую пресекла ФСБ. Предположительно, преступники действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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Константин Лысяков
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