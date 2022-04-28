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Задержание ФСБ призывавшего к террору сторонника националистов попало на видео

ФСБ показала задержание во Владимирской области сторонника украинских националистов

Задержание сотрудниками ФСБ жителя Владимирской области за публичные призывы к терроризму попало на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые на улице производят задержание мужчины. Дома у него проводится обыск, его самого ведут в наручниках.

Задержанный 1979 года рождения является сторонником проукраинской националистической идеологии, который в интернете призывал к террористической деятельности. Мужчина арестован. Он был выявлен российскими спецслужбами, когда в феврале разместил в открытом Telegram-канале сообщение с призывом уничтожать российские войсковые части, автомобили владимирских политиков и чиновников. Также он призывал к изготовлению самодельных взрывных устройств для вооруженных нападений.

В ходе обыска у обвиняемого изъяты государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки. Также силовики нашли у него дома холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Любовь Ширижик
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